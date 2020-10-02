إيطاليا: انخفاض طفيف بأعداد إصابات وضحايا كوفيد مقارنة بأمس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن هناك انخفاضاً طفيفاً في أعداد الإصابات والضحايا بكوفيد 19 مقارنة بيوم أمس.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد تم تسجيل 2499 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية”، حيث كانت قد وصلت أمس الى 2548.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إن “هناك 23 حالة وفاة أخرى”، أي بفارق حالة واحد عن أمس، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 35,941 منذ بداية حالة الطوارئ”.

وكشف التقرير عن “وجود 294 مريضا في أقسام العناية المركزة”، وهم “بزيادة بمجموع 3 أشخاص”. وخلص تقرير الوزارة الى القول إنه “مقارنة بالأمس، تم إجراء 120,301 تحليل كشف آخر عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.