كونتي: صندوق التعافي فرصة لخفض التفاوت بين شمال وجنوب البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن “الموارد الكبيرة التي تمكنا من الحصول عليها من أوروبا ستسمح لنا بتعزيز الاستراتيجية التي بدأناها بالفعل مع خطة الجنوب لعام 2030”.

وذكر كونتي في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديل ميدزوجورنو) الجمعة، أن “خطة الإنعاش التي تركز عليها الحكومة وجميع الوزراء في الأسابيع الأخيرة، ستكون بمثابة فرصة لا تتكرر للتمكن أخيرًا من التأثير على الفجوة التاريخية التي تفصل بين شمال البلاد وجنوبها”.

وأوضح رئيس الحكومة فيما يتعلق بالميزة الضريبية للجنوب التي قدمتها الحكومة، أنه “لا يمكننا أن نتجاهل أن ممارسة الأعمال التجارية في الجنوب كانت حتى الآن أكثر صعوبة وتكلفة، بسبب أوجه القصور التاريخية في الهياكل الأساسية والعجز العميق في الإنتاجية”، مبينا أن “خفض تكاليف العمل بدون لمس أجور العمال سيساعد في دعم الشركات العاملة في الجنوب”.

ولفت كونتي الى أنه “إذا امتلك الجنوب اقتصاداً أكثر صلابة وسيكون أكثر جذباً للمستثمرين”، وبالتالي “فإن ذلك سيعود بالنفع على بقية البلاد أيضًا”.