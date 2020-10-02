أسقف ماتزارا للحكومة: إيجاد حل لمشكلة قوارب الصيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعرب أسقف بلدة ماتزارا ديل فاللو، المونسنيور دومينيكو موغافيرو عن الأمل بـ”التزام جاد وفعال للخروج من المأزق”، حيث “يبدو أن القضية برمتها قد تعثرت”.

جاء ذلك في إشارة الى وقف رجال الجنرال خليفة حفتر لقاربي الصيد (أنتارتيدي) و(مدينا)، في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي على بعد 35 ميلاً بحرياً عن بنغازي.

هذا ولم يسمع أفراد عائلات البحارة الثمانية عشر المحتجزين في ليبيا أخبارًا عن أحبائهم لأسابيع، وبعد احتجاجاتهم في ساحة مجلس النواب في روما (مونتي تشيتوريو) للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، استقبلهم حاكم صقلية، نيلو موزوميتشي اليوم.

وبهذا الصدد، قال المونسنيور موغافيرو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الجمعة، إن “التزاماً جاداً وفعالاً من جانب حكومتنا، مرغوب فيه بقوة وعلى وجه السرعة، لتوضيح القضية برمتها وفهم ما هي في الواقع طلبات الخاطفين للخروج من الزقاق المسدود الذي يبدو أن القضية برمتها قد دخلت فيه”.

ورأى أسقف ماتزارا ديل فاللو، أنه “بعد شهر من التوقيف، في الواقع، فإن الخطر يكمن في أن يخيّم الصمت على القضية”، مؤكد أن ذلك “يخاطر بإبعاد القضية عن انتباه الرأي العام”، فـ”بعد شهر، لا يزال الوضع محجوبًا ومن الصعب حث أفراد الأسرة الذين يساورهم القلق بشأن ظروف ومصير أقاربهم على التحلي بالصبر والانتظار”.

وبالنسبة للمونسينور موغافيرو، “لا يمكن اعتبار قضية (أنتارتيدي) و(مدينا) مشكلة تقتصر على العائلات، قطاع الصيد، أو حتى مدينة ماتزارا ديل فاللو وحدها، في إطار الاعتقاد الخاطئ بأن أمن البحر المتوسط ​​وضمان نشاط صيد دون مخاطر، والناجم عن الاستيلاء من جانب واحد على مساحة شاسعة من البحر، لا يتعلق إلا بمن يعملون هناك”.

وذكر موغافيرو، أن “الرأي العام في ماتزارا يتابع القضية بجزع وقلق، لأن الحل السريع والإيجابي لن يؤدي فقط إلى إطلاق سراح الطواقم المحتجزة”، بل “يجب أن يقود الى حل نهائي لمشكلة تستمر منذ عقود تخرق القانون الدولي للملاحة وصيد الأسماك”.