وزير الصحة البلجيكي: الوضع في وحدات كوفيد 19 جدي ويدعو للقلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – حذر وزير الصحة في الحكومة الفيدرالية البلجيكية من مخاطر وصول وحدات كوفيد 19 في المشافي إلى حالة الاستيعاب الكامل أثر التصاعد الكبير لعدد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية.

ووصف فرانك فاندبروك، في تصريحات له اليوم، الوضع في المشافي بـ”الجدي والمقلق”، داعياً المواطنين إلى الحد من عدد الأِشخاص الذين يتواصلون معهم خارج إطار العائلة، حيث “يجب ألا تتجاوز الحلقة الاجتماعية ثلاثة أشخاص خارج المنزل”، وفق كلامه.

في هذا الإطار، لاحظ المركز الوطني لإدارة الأزمات تصاعد غير مسبوق بعدد الإصابات المسجلة في الفترة ما بين 25 أيلول/سبتمبر إلى الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، حيث تم تسجيل ما متوسطه 2000 إصابة يومياً.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت البلاد 2612 حالة جديدة و20 وفاة بسبب كوفيد 19.

ويأتي هذا الرقم ليرفع أعداد المصابين إلى 130235 حالة وعدد ضحايا الوباء إلى 10064.

يذكر أن منحنى الحالات التي تستدعي العلاج في المشافي يواصل ارتفاعه هو الآخر منذ أكثر من أسبوعين.