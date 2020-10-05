وزير الإقتصاد الإيطالي: استباق محتمل لإصلاح ضريبي جديد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير المالية والإقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتييري، إنه على الصعيد الضريبي، “لم نقل قط إننا سنجري إصلاحاً كاملاً وتاريخياً، ولن نؤجله”، بل “نريد فعل ذلك، وهناك إمكانية لإستباق بعض الإجراءات، كما حدث مع خفض الإسفين الضريبي في الأول من تموز/يوليو المنصرم”.

وأوضح الوزير غوالتييري في تصريحات متلفزة الاثنين، أن هذا التقدم “سيمكننا من أن نقرر إنشاء وحدة أخرى تدخل حيز التنفيذ لعام 2021، لكن الإصلاح الجاد والطموح يستغرق وقتًا”، مبينا أنه “سنقدم مشروع قانون مفوض، وهدفنا أن يبدأ العمل اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2022”.

وفيما يتعلق بالحلول الخاصة بالضرائب، كرر وزير المالية أنه كان لديه “تقدير شخصي للنموذج الألماني”، لكن “ما إذا كان هناك منحنى مستمر أو تدريجي فلن يكون إجراءً حاسمًا، حتى لو كان مهمًا”.

وخلص غوالتييري الى القول إن “الإصلاح يعني تخيل كيف يمكن إجراء تخفيض هيكلي في العبء الضريبي على أولئك الذين يعملون وينتجون، وكيفية تمويله بآليات عادلة”.