حاكم مقاطعة لاتسيو: لا أحبذ تقييد حركة لكن الحكومة من سيقرره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مقاطعة لاتسيو (وسط)، نيكولا تزينغاريتي، حول التقييد المحتمل للحركة في أماكن الحياة الليلية، إن “الحكومة من سيقرر ذلك”.

وأضاف تزينغاريتّي، وهو الأمين العام للحزب الديمقراطي، شريك حكومة الإئتلاف مع حركة خمس نجوم، في تصريحات إذاعية الاثنين، “ليست لدي الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار”، لكن “هنا أيضاً، يبدو لي أن كل شيء يعتمد على جدية سلوك الأشخاص والمشغلين في الأماكن السالفة الذكر”.

وتابع “آمل ألا يتم اتخاذ أي تدابير تقييدية جديدة، لكن يجب أن نعلم جميعًا أن كثيراً من الأمور ستعتمد على السلوك الفردي والجماعي للأشخاص”، مبينا: “إننا نرى أن الزيادة في العدوى تنشأ من السياقات الاجتماعية أو الأسرية”.

وخلص تزينغاريتّي الى القول، إن “المرء يشعر بالأمان ثم يخفض ​​حذره قليلاً”، لذا “فهذه هي لحظة تحمّل المسؤولية”.