منظمات غير حكومية تطالب بإدراج الحق في بيئة صحية ضمن حقوق الانسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالبت منظمات غير حكومية من أكثر من 100 دولة منظمة الأمم المتحدة بإدراج الحق في العيش في بيئة صحية وطبيعية في الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وتريد هذه المنظمات، التي اطلقت عريضة حول هذا الموضوع، أن يتم ادراج الحق في العيش في بيئة صحية ضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان عام 2023، بمناسبة الذكرى الـ 75 لهذا الإعلان.

وترتكز المنظمات غير الحكومية على احصائيات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن 23% من الوفيات السنوية في العالم ترتبط بشكل ما بتدهور البيئات الطبيعية والتغير المناخي.

هذا ويعاني ملايين الأشخاص من أمراض تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بوجودهم في بيئات غير صحية، فـ”ادراج هذا الحق سيشكل ثورة خضراء يحتاجها العالم بشدة”، حسب بيان هذه المنظمات.

وترى المنظمات غير الحكومية أن تسجيل هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الانسان سيؤمن أداة فعالة لحماية الأرض.