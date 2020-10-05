دي مايو يدعو لارتداء الكمامات لكي لا ننسى كم عانينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أطلق وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، دعوة لاستخدام الكمامات الوقائية وعدم نسيان التضحيات التي قدمها الإيطاليون حتى الآن.

وكتب وزير الخارجية على (فيسبوك)، ناشراً صورة لشاحنات عسكرية تنقل نعوش ضحايا كوفيد 19 في بيرغامو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، إنه “في منتصف شهر آذار/مارس الماضي، كنا في خضم حالة الإغلاق في إيطاليا”، مشيرا الى أن “هذه الصورة انتشرت حول العالم في وقت قصير جدًا”.

وتابع الوزير “منذ ذلك اليوم، ظلت تلك الصور محفورة في أذهان كل إيطالي، واليوم لا يمكننا أن ننسى كم عانينا في تلك الأشهر”، لذا “يجب ألا نقوض الجهود التي يبذلها الأطباء والممرضات والعاملون الاجتماعيون والصحيون وقوى إنفاذ القانون والمتطوعون”.

وأشار دي مايو الى أن “هؤلاء النساء والرجال الذين لم يتوقفوا أبدًا أثناء فترة انتشار الوباء لتقديم دعمهم لمن يعانون، لأولئك الذين كانوا يكافحون بين الحياة والموت”. وأكد أن “الفيروس يعود، لكننا أقوى منه، ولقد أظهرنا ذلك بالفعل”، ولهذا السبب “يجب ألا نتخلى عن حذرنا. نستخدم الكمامات ونلتزم بجميع لوائح مكافحة الفيروس”.

وخلص الوزير دي مايو الى القول: “دعونا نظهر للعالم من نحن. كذلك لأنه بفضل الحس المدني والموقف المسؤول للإيطاليين، تغلبنا بالفعل على هذه الأزمة الصحية مرة في السابق”.