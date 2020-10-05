وزير خارجية تركيا ينتقد تصرفات بعض أعضاء حلف ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أنقرة – بروكسل – وجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، انتقادات للعديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب ما وصفه نعطيلها لأي توجه اطلسي لدعم بلاده في العديد من الملفات.

وكان جاويش اوغلو يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، الذي يزور انقرة اليوم في إطار جولة تقوده ايضاً لليونان لمناقشة آليات منع الاشتباك بين الطرفين في شرق المتوسط.

وعبر الوزير التركي عن أسفه لعدم قدرة الحلف على دعم بلاده في ادلب السورية أو في ليبيا، مشيراً أن انقرة تعمل في هذين الملفين على محاربة الإرهاب.

أما بشأن التوتر الحاصل بين أنقرة واثينا في شرق المتوسط، أوضح الوزير التركي أن بلاده لم تكن ترغب بإقحام ملفات ثنائية في أجندة الحلف، “باعتبار مع ذلك نرحب بالجهد الأطلسي لتفادي الاشتباك ونريد التعاون”، حسب كلامه.

ولم يفوت المسؤول التركي الفرصة ليوجه انتقاداً إلى أثينا، فهي، برايه تبنت موقفاً سلبياً، في المتوسط.

وشدد جاويش اوغلو على ان بلاده تتابع العمل من أجل الدفاع عن مصالحها في أي مكان.

هذا وناقش المسؤولان التركي والأطلسي ملفات أخرى تتعلق بالوضع في ناغورنو كاراباخ والعراق وأفغانستان.

ومن جهته، كرر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي دعوته لكل من أنقرة وأثينا للحوار، باعتبار أن “ناتو منتدى لحل الخلاف بين الحلفاء”، وفق كلامه.

وجدد ستولتنبرغ موقف الحلف الداعي أنقرة للانخراط بجهد إيجابي من أجل خفض التصعيد في ناغورنو كاراباخ.