متحدث أوروبي: نتبادل مع حلف شمال الأطلسي وجهات النظر في عدة ملفات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي انه يتبادل وجهات النظر مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العديد من الملفات، مشيراً أن المنظمتين تتعاونان دون أن تتدخل الواحدة في تحركات الأخرى.

جاء هذا الموقف في معرض تعليق المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، على زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إلى أثينا وأنقرة.

ووصف بيتر ستانو بـ”المنظمتين المختلفتين” الاتحاد والحلف، موضحاً أن لكل منهما أجندتها وتحركاتها وآلية عملها.

ومن هنا، حسب ستانو، لا تمثيل ولا تدخل للاتحاد في عمل ناتو الرامي إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق بين أثينا وأنقرة حول تجنب أي اشتباك في شرق المتوسط.

لكن المتحدث شدد على وجود تبادل وجهات نظر وتعاون دوري بين الطرفين، في كافة الملفات، مجدداً دعمه لمبادرة الحلف بشأن تفادي الاشتباك في شرق المتوسط، باعتبار أن ما يحدث هناك أمر مقلق للمنظمتين.