إسرائيل تتجه لوقف مبيعات السلاح لأذربيجان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- تتجه إسرائيل لوقف مبيعات السلاح إلى أذربيجان، استجابة لطلب أرمينيا التي احتجت بشدة على استمرار هذه المبيعات مع استمرار الخلاف الحدودي بين اذربيجان وأرمينيا.

وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي على إن اتصالا جرى اليوم بين الرئيس رؤوبين رفلين ونظيره الأرميني أرمين سركيسيان.

وقال الرئيس الإسرائيلي إن “اسرائيل تقيم علاقات عميقة مع اذربيجان وان التعاون بين البلدين لا يستهدف اي طرف”، مشيرا إلى أن “إسرائيل مهتمة بتعزيز العلاقات مع أرمينيا ومستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية “.

وكانت ارمينيا استدعت قبل أيام سفيرها في إسرائيل احتجاجا على استمرار مبيعات السلاح لأذربيجان.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس أرمينيا “نقل مخاوفه العميقة بشأن مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى أذربيجان”.

وأضاف المسؤولون إن الرئيس الإسرائيلي “وعد بنقل المخاوف الأرمينية إلى المسؤولين الحكوميين المعنيين في إسرائيل”.

ومن جهته قال السفير الأرميني في إسرائيل إن “أرمينيا تتفاوض مع إسرائيل لوقف شحنات الأسلحة إلى أذربيجان وإن هذه الإمدادات قد تتوقف في غضون يومين إلى 3 ايام”.