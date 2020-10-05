وزير الخارجية الإيطالي: الأرقام تثبت أن نموذجنا للتصدي للوباء ناجح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “المعطيات تخبرنا بشكل واضح أن النموذج الإيطالي للتصدر لوباء كوفيد 19، نموذج ناجح”.

وأكد دي مايو في منشور على (فيسبوك) الاثنين، أن “هناك العديد من الدول الأجنبية الأخرى التي شهدت زيادة في عدد الإصابات والضحايا بشكل كبير”. وأردف “أفكر في فرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية”، على سبيل المثال.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “نحن مستعدون لتقديم دعمنا لهذه الدول، لأن الاتحاد وحده هو الذي يمكننا الخروج من هذه الفترة المظلمة”. وخلص الى القول، “دعونا لا نستسلم، فنحن أقوياء”.