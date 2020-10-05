الحكومة الايطالية: لا اجراءات تقييدية اضافية بالاماكن العامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت الحكومة الايطالية اليوم الاثنين نيتها فرض إجراءات تقييدية إضافية في الأماكن العامة وإغلاق الحانات والمطاعم أو تقليص ساعات عملها الحالية، لاحتواء الارتفاع في حالات الاصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، في مقابلة مع احدى محطات التلفزة العامة، سيتم بثها بالكامل في وقت لاحق مساء اليوم الاثنين “نحن في وضع مختلف عن وضع المرحلة الأولية” للفيروس في الربيع الماضي، “وهو الوضع الذي كان الأكثر حدة”.

واضاف “من الواضح أن العدوى مستمرة، لكن يمكنني القول إننا واثقون من إبقائها تحت السيطرة لأن لدينا نظامًا صحيًا معززًا ومن ثم قمنا بتطوير نظام مراقبة متطور للغاية سيسمح لنا، عند الضرورة، بالتدخل بطريقة هادفة ومحدودة”.

وقال كونتي: “لذا عندما أقول إنني لا أرى اغلاقا جديدًا في الأفق، فأنا أقول ذلك ليس بروح من التفاؤل المتهور”.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية الاثنين تراجعا في الاصابات اليومية بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، حيث تم الاعلان عن 2257 حالة ايجابية خلال الـ24 ساعة الماضية (مقابل 2578 مساء أمس)، بينما تم تسجيل 16 وفاة (18 أمس).

ويبلغ العدد الاجمالي لضحايا الوباء 36 ألفا و2، بينما وصل العدد التراكمي للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والوفيات والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 327 ألف و586.