“الجيش الوطني” الليبي: الصيادون الصقليون سيخضعون للمحاكمة وفقا للقانون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن مدير التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني” الذي يسيطر على شرق ليبيا، أن الصيادين المحتجزين في بنغازي منذ بداية الشهر الماضي، “سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية”.

وقال اللواء خالد المحجوب، في مقابلة مع القناة الايطالية الرابعة الخاصة، إن الصيادين (8 منهم ايطاليون و10 آخرين من جنسيات مختلفة) “أحوالهم الصحية ممتازة وهم في سجن بنغازي ومن المعروف أننا نعتني بسجناءنا. لديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام لحقوق الإنسان، وعلمت أنه أتيحت لهم فرصة الاتصال بأفراد عائلاتهم”. وأردف “هم بالطبع قيد التحقيق، لكن لن يحدث لهم شيء خارج الإجراءات القانونية”.

وقال “أريد أن أوضح: أننا لا نعتقل أحدا إلا إذا انتهك القانون وانتهك البحارة الإيطاليون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، والحقيقة التي يجب يعرفها الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة ”

وتابع: “إن البحارة الإيطاليين خضعوا لإجراءات قانونية عادية، ولم يتعرضوا لأي اضطهاد. نحن لسنا ميليشيا، نحن سلطة وجيش. لقد سلمناهم للنائب العام المختص بهذا النوع من الجرائم. وقد تم فتح تحقيق للشرطة باتباع الإجراءات القانونية حفاظا على حقوقهم، وسيتم تكليف محام للدفاع عنهم، في حالة لم تعين إيطاليا محاميا لهم”.