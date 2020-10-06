ماتاريلا: تعددية الاطراف المقاربة الاكثر ضرورة في عالم اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجيو ماتاريلا “تعددية الأطراف” بـ”المقاربة الأكثر ضرورة اليوم” على المستوى الدولي.

وقال ماتاريلا، في رسالة الى مؤتمر عن اعادة اطلاق الاقتصاد الايطالي، “وحدها أوروبا أقوى وأكثر تماسكًا هي التي تستطيع أن تؤكد هذا النهج المتعدد الأطراف الذي أصبح اليوم أكثر أهمية للتصدي لإغراءات الانغلاق التي تواجه العالم”.

وفي اشارة الى حالة طوارئ كوفيد-19، رأى أنه “يترتب على الوباء العالمي تكاليف باهظة للغاية لمجتمعاتنا، ويلزم بذل جهد مشترك والتزام من جانب المؤسسات والشركات وجميع المكونات الاجتماعية لتنفيذ مشروع مشترك، قدر الإمكان، موجه نحو التنمية المستدامة”.