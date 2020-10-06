ستولتنبرغ في اليونان اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيارة اليوم إلى اليونان لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين حول عدة قضايا على رأسها التوتر في شرق المتوسط بين أنقرة وأثينا.

ومن المقرر أن يلتقي يانس ستولتنبرغ، الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس والعديد من الوزراء.

وتأتي زيارة المسؤول الأطلسي لليونان عقب زيارته يوم أمس إلى تركيا والهادفة إلى دفع الدولتين لتثبت آلية تجنب الاشتباك والحوادث في شرق المتوسط.

ويسعى الحلف لتفادي أي اشتباك عسكري بين دولتين عضوين فيه، ودفعهما إلى حل خلافاتهما عبر الحوار.

وكان يانس ستولتنبرغ قد التقى أمس العديد من المسؤولين الأتراك وعلى راسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصف المسؤول الأطلسي لقاءه بأردوغان بـ”الجيد”، مشيراً إلى أن البحث تركز حول مجموعة قضايا منها آلية تجنب النزاع، وقال “نحن مستعدون للعمل على تطويرها”، حسب تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر).

وعبر ستولتنبرغ عن أمله أن تساهم هذه الآلية في خلق مساحة للجهود للدبلوماسية، منوها بأنه “يجب أن تُحل الخلافات بين الحلفاء عبر الحوار وبروح من التضامن ووفق القانون الدولي”، وفق تصريحات سابقة له.