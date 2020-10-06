الحزب الديمقراطي الايطالي يرحب باقرار الحكومة تعديلات على “مرسوم سالفيني” للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رحب الامين العام للحزب الديمقراطي، نيكولا تزينغاريتي، باقرار مجلس الوزراء مساء أمس تعديلات على المرسوم الامني لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني.

وكتب زعيم الحزب، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، في تغريدة بمنصة (تويتر) “تمت المصادقة على مرسوم الهجرة الآن في مجلس الوزراء. لم تعد مراسيم سالفيني الدعائية موجودة. نريد إيطاليا أكثر إنسانية وأمانًا”.

ومن بين التعديلات، أعاد المرسوم الجديد منح تصاريح الاقامة للمهاجرين لدواع انسانية، كما قلص الغرامة الإدارية، التي كانت تصل إلى مليون يورو على سفن اغاثة المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية، “في حالات عدم الامتثال للحظر أو حدود الملاحة”، إلى غرامة تتراوح بين 10 و 50 ألف يورو.

وبدوره، كتب القيادي في الحزب الديمقراطي، الرئيس السابق لمقاطعة توسكانا، إنريكو روسي، على فيسبوك: “بشرى سارة: لم تعد مراسيم سالفيني، غير الدستورية وغير الإنسانية والخطيرة على سلامة جميع المواطنين، موجودة. عاد واجب الإنقاذ في البحر، وحماية أولئك الذين يتعرضون لخطر المعاملة اللاإنسانية والعنف في بلد المنشأ”.