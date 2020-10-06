وزير الصحة الايطالي: حالة طوارئ كوفيد-19 لم تنته بعد، وتمديدها ضروري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دافع وزير الصحة الايطالي روبيرتو سبيرانتسا عن توجهات الحكومة لتمديد حالة الطوارئ الخاصة بأزمة فيروس كورونا حتى 31 كانون الثاني/يناير 2021 .

وقال الوزير، مخاطبا مجلس النواب الايطالي صباح الثلاثاء “النتائج التي توصلت اليها إيطاليا في مكافحة كوفيد-19 ليست دائمة. التحدي مفتوح وكل شيء موضع تساؤل كل يوم”. وأردف “لهذا السبب يجب الاصرار ومواصلة السير على هذا الخط من الحكمة، الذي أعتقد أنه حتى الآن هذا هو السبب الأساسي الذي جعل رئيس الوزراء الاعلان أن تقييم الحكومة يسير في اتجاه تمديد حالة الطوارئ حتى 31 كانون الثاني/يناير” القادم.

وقال وزير الصحة: “أنا شخصياً أعتقد أن هذا التقييم مطابق ببساطة للوضع الحقيقي للبلد: حالة الطوارئ لم تنته بعد، هذه هي الحقيقة البسيطة التي يتعين علينا التعامل معها”. وأضاف “بالنسبة لنا، من الضروري الحفاظ على الإطار المؤسسي الذي أنشأناه في الأشهر الأخيرة والذي يعتمد على هيئة الدفاع المدني كركيزة أساسية ودور المفوض الاستثنائي واللجنة العلمية الفنية التي ساعدت ودعمت الحكومة والأقاليم” في مواجهة الفيروس في فصل الربيع الماضي.

ونوه بأنه مع بداية فصل الخريف “ان التعايش مع الفيروس لن يكون سهلا. أعتقد أن هذا الإطار، على الرغم من تعقيد الأوضاع، قد نجح وقد سمح بسرعة أكبر للتدخل في مواجهة الاحتياجات التي نشأت جراء تفشي الفيروس”.