بلجيكا: تواصل ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت السلطات الصحية البلجيكية عن تسجيل 1968 إصابة و14حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات في تقريره اليومي، إلى أن الأرقام الحديثة تأتي لترفع اجمالي عدد الإصابات إلى 132203 حالة وعدد الوفيات 10078 حالة منذ بدء انتشار الوباء شهر آذار/مارس الماضي.

ويلفت التقرير النظر إلى تزايد عدد الأشخاص المقبولين في المشافي حيث يعالج 937 مصاباً بوباء كوفيد فيها حالياً، منهم 195 في وحدات العناية المشددة.

إلى ذلك، يحذر الخبراء والمتخصصون بالأمراض الوبائية من خطورة وصول البنى التحتية الصحية في البلاد إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، مناشدين السلطات المعنية العمل على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتطويق الوباء.