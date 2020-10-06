سالفيني: تعديلات المرسوم الامني تحفز على الهجرة غير الشرعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أنتقد زعيم حزب الرابطة الايطالي المعارض، ماتيو سالفيني اقرار الحكومة تعديلات على مرسوم امني يحمل اسمه، خاصة الغاء بنود تتعلق بادارة ملف الهجرة.

وقال سالفيني، خلال لقاء مع اتحاد الصناعيين بمدينة كريمونا (بمقاطعة لومبارديا شمال البلاد)، أن “الحكومة تقضي وقتها في التفكيك بدلاً من البناء. أعتقد أن إيطاليا بحاجة إلى من يعيد اعمارها، ويعمل ويبتكر ويحسن، وليس الى من يعيدها الى الوراء ويفكك”.

وأضاف، في اشارة الى اعادة منح تصاريح الاقامة للمهاجرين لأسباب انسانية، “بناء على ما قرأته عن التعديلات، أود أن أسميها: مراسيم حفز الهجرة غير الشرعية. نعود بالضبط إلى تبذير الموارد بحجة الهجرة غير الشرعية ومنح تصاريح الاقامة لكل من يمشي على الارض وانزال المهاجرين بالآلاف” في سواحل ايطاليا.

وقال، في اشارة الى احتفاء الحزب الديمقراطي بالتعديلات على المرسوم الذي يحمل اسمه، “لا أعرف ما الذي يحتفلون به”.