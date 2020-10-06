كونتي يخشى ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن وبكين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي مخاوفا من تصاعد حالة التوتر الراهنة بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية الصين الشعبية.

وقال كونتي، خلال مقابلة متلفزة “إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي دوامة تنافسية، أخشى أن تتطور بشكل أكبر في المستقبل المنظور”.

ورأى أن “الرئيس الامريكي دونالد ترامب شخص واضح بشكل لا يصدق في ما يحبه وما يكرهه”، مشيرا الى علاقة صداقة معه “ظهرت على الفور عندما التقينا في كندا للمرة الأولى”. وقال “إذا كان ترامب لا يحب زعيما ما ، فانه لا يخفي ذلك، بل يوضحه على الفور”.