ستولتنبرغ يطمئن اليونان على تضامن حلف شمال الاطلسي معها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طمأن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) السلطات اليونانية إلى تضامن الحلفاء معها خاصة في جهودها المبذولة للتعامل مع مشكلة المهاجرين ومحاربة شبكات تهريب البشر.

جاء هذا الموقف في تصريحات نقلت عن يانس ستولتنبرغ، أثناء زيارته لأثينا اليوم حيث التقى كبار المسؤولين هناك.

وأثنى ستولتنبرغ على الجهود الإيجابية التي تبذلها أثينا في اطار الحلف، خاصة قيامها باستثمار 2% من الناتج الإجمالي المحلي في مجالات الدفاع، ما يعني اهتمامها بالدفاع عن أمنها والأمن الجماعي.

أما الموضوع الرئيسي لزيارة ستولتنبرغ إلى اليونان فقد كان الالية التي تم التوصل إليها بين أثينا وأنقرة لتجنب الاشتباك والحوادث في شرق المتوسط، حيث “ستسمح هذه الالية بخلق أجواء للجهود الدبلوماسية”، وفق كلامه.

ويرى المسؤول الأطلسي أن الحلف يجب أن يظل منتدى يجتمع فيه الحلفاء لحل مشاكلهم عبر الحوار ووفق القوانين الدولية.

يذكر أن ستولتنبرغ كان زار أمس أنقرة للغرض نفسه و التقى كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان.