بلديات ايطالية تطلق حملة لاطلاق سراح الصيادين المحتجزين شرق ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – “أطلقوا سراح الصيادين الإيطاليين “. هذه هي الجملة التي برزت صباح الثلاثاء على لافتات تم تعليقها على مقار حوالي مائة بلدية إيطالية، تجاوبا مع نداء أطلقه بعض أعضاء المجالس البلدية والإقليمية الذين يطالبون الحكومة بالتدخل لإعادة البحارة المحتجزين في شرق ليبيا الى بلدهم.

وكانت رئاسة الوزراء الايطالية قد أكدت في وقت سابق التزامها بايجاد حل ايجابي للقضية، خلال لقاء مع بعض أفراد عائلات الصيادين بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي) بالعاصمة روما. .

ومنذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، تحتجز السلطات في شرق ليبيا 18 صيادا (بينهم 8 ايطاليون وآخرين من جنسيات مختلفة) كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وبدوره، أعلن مدير التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني” الذي يسيطر على شرق ليبيا، أن الصيادين المحتجزين في بنغازي، “سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية”.

وقال اللواء خالد المحجوب، في مقابلة مع القناة الايطالية الرابعة الخاصة بثتها مساء أمس الاثنين، إن البحارة “بحالة صحية ممتازة وهم في سجن بنغازي ومن المعروف أننا نعتني بسجناءنا. لديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام لحقوق الإنسان، وعلمت أنه أتيحت لهم فرصة الاتصال بأفراد عائلاتهم”. وأردف “هم بالطبع قيد التحقيق، لكن لن يحدث لهم شيء خارج الإجراءات القانونية”.

وقال المحجوب “أريد أن أوضح: أننا لا نعتقل أحدا إلا إذا انتهك القانون وانتهك البحارة الإيطاليون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، والحقيقة التي يجب يعرفها الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة “