رئيس أساقفة الموصل للكلدان: لا يمكن فرض اللون الواحد على الانسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس أساقفة الموصل المطران نجيب موسى، عن قناعته بعدم إمكانية فرض ثقافة اللون الواحد على الإنسانية، مشدداً على ضرورة اعلاء قيم التسامح والتنوع.

جاء ذلك في مداخلة للمطران نجيب أمام نواب مجموعة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي وذلك بمناسبة قبوله لترشيحهم له لنيل جائزة سخاروف لحقوق الانسان.

وأشار رئيس أساقفة الكلدان الى انه سيواصل العمل مع كافة الأطراف من أجل انقاذ ليس التراث المسيحي في منطقة ما بين النهرين فقط، بل إنسان المنطقة وتراثها بشكل عام.

وتحدث موسى عن العمل الذي قام به في الموصل بالتعاون مع كافة الطوائف الموجودة في منطقتهم من أجل انقاذ الأرواح والتراث الإنساني من براثن إرهابيين ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ويرى المطران أن ترشيحه لنيل جائزة سخاروف يشكل فرصة للعمل المشترك من أجل القضية الواحدة، “لا نريد محاربة الإرهابيين عبر قتلهم، بل عبر تحريرهم من أفكارهم الظلامية”، وفق كلامه.

وناشد مطران الكلدان الأطراف الأوروبية العمل على مساعدة منطقة ما بين النهرين التي أصبحت، حسب كلامه الآن، مهداً للعنف بعد أن كانت مهداً للحضارة.

يذكر أن العديد من المجموعات البرلمانية الأوروبية تدعم ترشيح المطران نجيب موسى لنيل جائزة سخاروف هذا العام.