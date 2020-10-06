إيطاليا: وصول 50 مهاجراً الى مقاطعة كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانتزارو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن رسوّ نحو 50 مهاجرا الليلة الماضية على ساحل بلدة كوبانيلو دي ستاليتيه التابعة لمحافظة كاتانتزارو (إقليم كالابريا ـ جنوب) على متن قارب شراعي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “من بين المهاجرين الذين اعلنوا حملهم جنسيات تركية، عراقية وإيرانية، هناك 22 قاصرًا وامرأة وطفل”، بالإضافة إلى المهرب المسؤول عن القارب، وهو أوكراني الجنسية”.

وذكرت المصادر أنه “بمجرد وصول المهاجرين، أخضعوا لإجراءات مكافحة كوفيد 19، بما في ذلك تحليل المسحة الخاص بالكشف عن الإصابة بالفيروس”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن المهاجرين “أثناء انتظار عملية نقلهم الى مركز استقبال قريب، تم وضعهم في مبنى مؤقت حددته البلدية”.