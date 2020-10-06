وزير الصحة الإيطالي: النتائج التي حققناها بفضل خدمة الصحة الوطنية ورجالها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا إن النتائج التي تم تحقيقها ضد فيروس كورونا في إيطاليا، والتي لديها اليوم إصابات أقل من البلدان الأوروبية الأخرى، كلها “بفضل خدمة الصحة الوطنية”، أي “النساء والرجال الذين يعملون هناك”.

كان هذا هو اعتراف وزير الصحة، في إطار استعراضه الإجراءات الجديدة لمكافحة كوفيد 19 أمام مجلس الشيوخ، والذي حظي بتصفيق القاعة على هذا المقطع من خطابه.

وذكر الوزير سبيرانتسا أن “النتائج لا يتم الحفاظ عليها إلى الأبد مطلقاً. يجب أن نكون واضحين جدًا بهذا الشأن، فالنتائج تحقق كل يوم وتوضع على المحك يومياً”. وأوضح أن توجه الحكومة “هو مواصلة التركيز على التدابير الأساسية الثلاثة، القواعد الإرشادية الثلاثة لمكافحة كوفيد، وهي: ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي ونظافة اليدين”.

وشدد سبيرانتسا على “إنها قواعد أساسية يشترك فيها المجتمع العلمي الدولي بأسره، ولا علاقة للسياسة أو تيار اليمين أو اليسار بها، وأعتقد أن علينا جميعًا اتباعها دون أي تمييز”، واختتم بالقول إنه “لن يكون أمراً منطقياً التخلي عن ارشادات تعد اليوم أقوى سلاح لمحاولة مقاومة العدوى”.