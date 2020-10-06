إيطاليا: كوفيد يصيب 2677 شخصاً ويخلّف 28 ضحية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، هناك 2677 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ظهرت بعد 99,742 مسحة كشف أجريت على الأشخاص.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فإنه “تم تسجيل 28 حالة وفاة في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية”، وبذلك “يرتفع عدد الضحايا في البلاد منذ بدء حالة الطوارئ إلى 36,030 شخصًا”، فيما “بلغ العدد التراكمي المحدث لإجمالي حالات العدوى 330,263 إصابة”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كان هناك أيضًا انخفاض في عدد مرضى أقسام العناية المركزة، 319 في المجمل”، بفارق 4 حالات عن أمس، بينما “بلغ رصيد الحالات الإيجابية للعدوى بالفيروس المستجد حاليًا، 60,134″، بزيادة بمجموع 1,231 عن يوم أمس.

وكشف التقرير عن أنه، مقابل ما سلف ذكره، فإن “عدد المتماثلين للشفاء قد وصل الى 234,099 إجمالياً، وهم بزيادة بحاصل 1,418 شخصاً”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إنه على صعيد المقاطعات، “لا يبدو أن إحداها بقيت خالية من الإصابات منذ أمس”، وهي كالآتي: “تتصدرها كامبانيا (جنوب) مرة أخرى مع 395 حالة جديدة، ثم لومبارديا (شمال) بـ350 حالة، تليها لاتسيو (وسط) بـ275 إصابة”.

أما “الأقاليم التي سجلت أقل عدد من الحالات الجديدة في الـ24 ساعة الماضية، فهي بازيليكاتا (جنوب) مع 4 حالات، فالي داوستا (شمال) 5 إصابات وموليزي (جنوب) بـ6 حالات فقط”.