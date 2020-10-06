حركة إيطالية تتظاهر السبت ضد “الدكتاتورية الصحية” في البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت حركة “السترات البرتقالية”، التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها “يمينية ليبرالية”، أنها ستشارك في تظاهرة يوم السبت المقبل بوفد كبير، ضد استمرار إطلاق جوزيبّي كونتي مراسيم رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التقييدية ضد جائحة كوفيد 19.

هذا ما جاء على لسان زعيم الحركة، الجنرال أنطونيو بابّالاردو بشأن المظاهرة المقرر إجراؤها يوم السبت 10 تشرين الأول/أكتوبر، في ساحة (بوكا ديلا فيريتاه) بروما، ضد الالزام بارتداء الكمامات والقيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بابّالاردو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، الثلاثاء أن رئيس الحكومة “كونتي يستمر باصدار مراسيم تقودنا إلى حالة ديكتاتورية صحية وتكنوقراطية”، مشيرا الى أن “معارضة (زعيم حزب الرابطة ماتيو) سالفيني و(زعيمة حزب أخوة إيطاليا) ميلوني غير متسقة من وجهة النظر هذه، والمواطنين يطلبون رداً”.

وأردف زعيم “السترات البرتقالية”، أنه “لا أعلم حتى الآن إن كنا سنرتدي الكمامات، سنلتقي ونقرر كيف نتصرف. نحن نعلم أنه لا جدوى من استخدامها وأن هناك قانون دولة يمنع التجوال دون تغطية الوجه”.

وذكر بابّالاردو أن “كوفيد 19 موجود وله تأثير، ومع ذلك، لا يوجد وباء خطير، لأننا نتحدث عن أعداد صغيرة جدًا من الإصابات بحيث لا تبرر مطلقًا استخدام هذه الكلمة”. واختتم بالقول إن “هذه التدابير التقييدية لا تضاهي تلك التي اعتمدت خلال انتشار الحمى الإسبانية التي تسببت بوفاة الملايين، ناهيك عن إمكانية تبريرها في ظل كوفيد 19”.