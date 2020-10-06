برلماني إيطالي معارض: زيادة المهاجرين السريين تقلل الشرعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن برلماني إيطالي معارض، أن “تعديل المراسيم الأمنية (لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني) صفعة في وجه الشرعية”.

هذا وقد أقرّ مجلس الوزراء الإيطالي إجراء تعديلات على المرسومين الأمنيين التابعين لسالفيني، والخاصين بإدارة شؤون الهجرة وأعمال الإنقاذ في عرض البحر.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب (من حزب أخوة إيطاليا) فابيو رامبيللي، في مذكرة الثلاثاء، إن هذا الإجراء “إحياء لأنشطة المتاجرين بالبشر، المهربين، المجرمين، الباحثين عن عمال غير نظاميين، الشركات الخرقاء التي تكسب من العمل غير القانوني والتعاونيات التي تتقاسم المليارات من نشاط استضافة المهاجرين”.

وذكّر رامبيللي بأن التعديل ينطوي على “إلغاء غرامات بالملايين للمنظمات غير الحكومية ووقف مصادرة سفنها، العودة إلى آلية الحماية الإنسانية الزائفة، وتقليص أوقات الحصول على الجنسية الإيطالية”، فـ”مرحبا بالمهاجرين السريين في إيطاليا، وها هو كونتي ذو الوجهين، الذي بعد إغلاقه الأبواب قبل عامين بوجه المهاجرين، يفتحها على مصراعيها اليوم تحت ابتزاز الحزب الديمقراطي”.