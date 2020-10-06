عالم وبائيات إيطالي: الكمامات في الهواء الطلق لا فائدة له لكنه تحذير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى عالم وبائيات إيطالي، أن “ارتداء الكمامة الوقائية فقط في الهواء الطلق، لا جدوى لها من وجهة نظر علمية”.

وأضاف عالم الفيروسات في جامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، “لكن المشكلة هي أن آداب مكافحة كوفيد 19 الجديدة لم يتم اعتمادها بشكل منهجي حتى الآن”، لذلك فـ”هذا الإجراء الذي أعلن عنه وزير الصحة روبيرتو سبيرانتسا والذي تم تبنيه بالفعل من قبل بعض المناطق، يعد بمثابة تحذير، لإعادة إطلاق استخدام الكمامات، ولتذكيرنا بأن من السهل مواجهة حشود من الناس في المدينة”.

وذكر عالم الفيروسات، أن “السير بمفردنا في الجبال شيء والتنقل في أنحاء المدينة شيء آخر”، مبينا أن “تجنب الموجة الثانية للعدوى، رهان يمكننا الفوز به من خلال تبني إجراءات مكافحة كوفيد بأقصى درجات الاهتمام”. واختتم بالقول: “لذا فإن الكمامة خارجاً، تصبح تحذيرًا وتذكيراً بضرورة الانتباه”.