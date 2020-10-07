صحيفة ايطالية: المعارضة طلبت وساطة ماكرون بقضية الصيادين المحتجزين في بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشارت صحيفة ايطالية الى أن زعيمة حزب (اخوة ايطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني دعت رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الى طلب وساطة فرنسية من أجل اطلاق سراح الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي من بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، نظرا لعلاقة فرنسا مع قائد “الجيش الوطني” الليبي، الجنرال خليفة حفتر

وتحدثت صحيفة (ال تمبو) عن “مكالمة هاتفية مطولة” جرت أمس بين ميلوني وكونتي تطرقت الى أزمة قضية الصيادين، فضلا عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في ايطاليا حتى 31 كانون الثاني/يناير القادم، ملفتة الى علاقة “احترام متبادل ومواجهة صريحة” بين الاثنين على الرغم من الصراع السياسي المحتدم في قبة البرلمان.

وعن الصيادين المحتجزين في سجن بمدينة بنغازي، قالت ميلوني لكونتي “يجب البحث عن وساطة مع الرئيس ايمانويل ماكرون ليتدخل في المفاوضات”. وأضافت “هل تعتقد أنه لو كان الصيادون فرنسيين سنظل أنا وانت نتحدث عن قضيتهم الى اليوم؟”، حسبما نسبت اليها الصحيفة القول.