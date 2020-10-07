مسؤول أمني إيطالي: إنذار الهجرة خلقه سالفيني للمضاربة بالخوف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول أمني إيطالي إن الإنذار من ناحية الهجرة أمر ابتدعه وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني للمضاربة بالخوف.

وأضاف نائب وزيرة الداخلية، ماتيو موري في مقابلة مع (لا ريبوبليكا) الأربعاء، أن “(مرسوم سالفيني) للهجرة، جاء في وقت لم تكن فيه تدفقات الهجرة نحو إيطاليا قد بلغت درجة تخلق حالة طوارئ”، والتي “كانت كذلك منذ ثلاث سنوات خلت وحتى الآن”.

وذكر موري أن “الحال كانت هكذا عندما تولت حكومة كونتي الأولى السلطة أيضًا”، مبينا أن “الخيار الأساس الذي اتخذناه هو وضع سياسة هجرة تستجيب للوضع الحقيقي وليس لرواية مخطوءة تهدف الى خلق الخوف والقلق من أجل منفعة سياسية حصرية”.

وأردف: “دعونا نضع الأمر على هذا النحو: سياستنا تتحدث إلى القلب والعقل وليس إلى بطن الناس”، مبينا أن “سالفيني نجح بتمرير قصته. قراراته بشأن الهجرة هي نتيجة منطقية لعمل دعائي سياسي، ولقد خلقت علميًا مشاكل أمنية حقيقية للبلد، وجدنا أنفسنا مضطرين لمواجهة عواقبها”.

وأوضح موري على سبيل المثال، أن “إلغاء الحماية الإنسانية قد مثل مشكلة خطيرة للغاية، لا للمهاجرين فقط بل وللإيطاليين أيضًا، لأن وجود مزيد من المهاجرين غير النظاميين في الشوارع يؤدي حتما إلى عواقب محتملة على الأمن”، وكذلك “استبعاد طالبي اللجوء عن نظام الاستقبال تسبب بمشاكل كبيرة، وترك آلاف الأشخاص دون استضافة حقيقية ودون أي اندماج”.

واشار المسؤول الأمني الى انه، “بالطبع، ازداد عدم التسامح تجاه المهاجرين في السنوات الأخيرة على الرغم من انخفاض أعدادهم”، وأن “هناك شيئاً صغيراً أهتم به حقًا، يمكن أن يفسر ذلك”، حيث “تمنع مراسيم سالفيني طالبي اللجوء من أن توظفهم البلديات في أعمال مفيدة اجتماعيًا”.

وأوضح موري أنه “تم القيام بذلك عن قصد لتجنب خلق صورة إيجابية للعديد من المهاجرين المستعدين للعمل من أجل المجتمع”. واختتم بالقول “لقد اعدنا العمل بهذه النقطة”.