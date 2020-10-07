البابا: الوباء يغيّر العالم وقد وضعنا في أزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس “إن الوباء يغير العالم وقد وضعنا في أزمة”.

وفي مقابلة مع صحيفة (Il mio Papa) الأربعاء، أكّد البابا، “أننا لا نخرج من الأزمة كما كنّا؛ إما أن نخرج أفضل أو نخرج أسوأ. والطريقة التي نخرج بها تعتمد على القرارات التي نتخذها خلال الأزمة”.

ووفقا لما نقلته إذاعة الفاتيكان من المقابلة، فقد كرّر البابا السؤال للبشرية: “ما هو أسلوب الحياة الذي سنتركه لجيل المستقبل؟”، حيث رأى أن “الأمر يتعلق بالتوقف عن التفكير بأنفسنا أو حاضرنا فقط والتطلع إلى المستقبل من منظور الإنسانية التي تريد البقاء في الزمن كجزء من الخليقة”.

وقال الحبر الأعظم، إنه “في هذا السياق علينا أن نتحمل مسؤولية المستقبل، ونُعدَّ الأرض للآخرين لكي يعملوها. وهذه هي الثقافة التي يجب أن نطورها خلال الوباء، وفقًا لهذا المبدأ العظيم القائل بأننا لا نخرج من الأزمة كما كنّا؛ إما أن نخرج أفضل أو نخرج أسوأ. ولكننا لن نخرج أبدًا كما كنا”.

وإذ سُئل فرنسيس حول كيفية التعامل مع الحداد على ضحايا الوباء، فقد أبدى “التقدير لجميع التصرفات الصغيرة والكبيرة التي قام بها كثير من البشر في العالم تجاه إخوتهم البشر”، وأكّد: “كيف تتم مواجهة هذا الحزن؟ من خلال محاولة الاقتراب من الآخرين، إنها لحظة الصمت والقرب والقيام بكل ما هو ممكن لكي نكون معًا”.

وأشار بيرغوليو في هذا السياق إلى “القديسين الذين يعيشون بقربنا، أي جميع الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم في خدمة المعوزين”. وقال إن “هؤلاء الأشخاص لم يهربوا بل واجهوا المشاكل وبحثوا عن حلول عملية لها والله يفهم هذه اللغة، وهو يتبنّاها”.

وهناك حقيقة أساسية بالنسبة للبابا فرنسيس وهي أن “التزامنا بالحياة لا يقتصر على الصحة، بل يستمر في الاهتمام بالمهمّشين والمقصيين، والذين يطردهم النظام، والذين ليس لديهم عمل”. لهذا تحدث عن “حقيقة أننا نواجه التحدي الاجتماعي الكبير الذي يضع أمام أعيننا كيف أنَّ ثقافة الإقصاء قد طبعت أسلوبنا في التواصل مع الآخرين”.

وأشار البابا الى أنه “لهذا السبب، لا يمكننا الاستمرار في النظام الاقتصادي عينه الذي يعاني من الظلم في أساساته”، فقد “جعلنا الوباء نرى كيف اعتدنا على جوِّ التهميش هذا: تهميش المسنين، الفقراء، الأطفال والأطفال الذين لم يولدوا بعد”، لكنَّ “الوباء يدعونا بشكل خاص لكي نتذكر أن “كل حياة هي ثمينة وتستحق أن ندافع عنها ونحترمها”.