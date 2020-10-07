المركزي الأوروبي: لا للانسحاب المبكر من الإجراءات التحفيزية لمواجهة كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البنك المركزي الأوروبي على لسان رئيسته كريستين لاغارد، إنه “يجب أن نحترس من السحب المبكر لإجراءات الدعم” التي تم إطلاقها على كل المستويات ضد التداعيات المترتبة على انتشار وباء كوفيد 19″.

وأضافت لاغارد في مقابلة مع مجلة (هارفارد إنترناشينال ريفيو) الأربعاء، أنه “لهذا السبب، أعلنا في البنك المركزي الأوروبي بالفعل أننا سنُبقي على شبكة الأمان الخاصة بنا حتى نتأكد أن مرحلة الأزمة لكوفيد 19 قد مرّت”، لكن “على أية حال، لن يكون ذلك قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل”.

وذكرت رئيسة البنك المركزي، أن ما سلف ذكره، “ناهيك عن السياسات الأخرى، والتي تمتد لتشمل التدابير المالية والإصلاحات الهيكلية”. وأختتمت مؤيدة “على وجه الخصوص قرارات السياسة النقدية للبنك، التي أسمهت في تجنب ركود أعمق وأزمة ائتمانية كان من الممكن أن تترك ندوبًا عميقة ودائمة على اقتصادنا”.