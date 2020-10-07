إيطاليا: طفرة في الإصابات الجديدة بكوفيد تتجاوز الـ3600

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن حدوث طفرة في حالات الإصابة الجديدة بوباء كوفيد 19، لتتجاوز الـ3600 حالة.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فإن “هناك 3678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا”، وأنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 31 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 36061 منذ بداية حالة الطوارئ”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم إجراء أكثر من 125 ألف تحليل كشف عن الإصابة بالفيروس منذ يوم أمس”.

وكشف التقرير عن أنه، “تم قبول 337 مريضا في أقسام العناية المركزة”، وهم “بزيادة بمجموع 18 شخصاً”، مقارنة بأمس.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إنه “لم تخلُ أية مقاطعة في البلاد من تسجيل إصابات جديدة منذ أمس”، بينما “تصدر إقليم كامبانيا (جنوب) جميع المقاطعات من حيث عدد الإصابات، ليسجل 544 حالة جديدة”، في الـ24 ساعة الماضية.