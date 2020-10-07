وزير إيطالي بشأن الصيادين الموقوفين بليبيا: أولويتنا إعادة مواطنينا الى البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير إيطالي أن “إعادة مواطنينا الى البلاد، تبقى أولوية مطلقة للحكومة”، وأن “التزام الحكومة بهذا الصدد، بأقصى ما يمكن”، بشأن الصيادين الموقوفين بليبيا.

وقال وزير العلاقات مع البرلمان، فيديريكو دينكاه، في إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب الأربعاء، إن معلوماته “تأتي على أساس عناصر قدمتها وزارة الخارجية، مشدداً على “وزير الخارجية لويجي دي مايو أكد كل التزامنا”، وكيف أن “الوزارة قد بدأت على الفور بإجراء اتصالاتها”بشأن القضية.

وتحدث دينكاه عن معلومات مستمرة، “منذ البداية عن حالة مواطنينا”، والذين “يتم التعامل معها بشكل صحيح”، وأشار إلى “اتصالات دي مايو الدولية مع مختلف المحاورين، بما في ذلك وزيرا خارجية الإمارات العربية المتحدة، وروسيا، بهدف تسهيل الإفراج عن البحارة”، واختتم مؤكدا “التزام السفارة الإيطالية في طرابلس”، بهذا الصدد.