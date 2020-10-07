وزير إيطالي: لم يتم تأكيد طلبات تبادل بين صيادينا وسجناء ليبيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي إنه، “لم يتم تأكيد التسريبات التي تداولتها الصحف بشأن طلبات مزعومة لتبادل صيادينا مع أربعة مواطنين ليبيين حُكم عليهم بشكل نهائي في إيطاليا، حتى الآن”.

واضاف وزير العلاقات مع البرلمان، فيديريكو دينكاه، في إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب الأربعاء، أنه “لم يتم تأكيده هذه الطلبات أو إضفاء الطابع الرسمي عليها بأي شكل من الأشكال”.

وكان النائب الصقلي إيرازمو بالاتسوتّو (من تيار أحرار ومتساوون) قد كتب في مذكرة، أن “بعض الصحف تشير إلى مقترح من قبل رجال حفتر لإجراء تبادل للسجناء، لصالح 4 ليبيين موقوفين في إيطاليا، يمضون فترة محكومية من 30 سنة وفقاً لحكم محكمة استئناف كاتانيا، لثبوت مسؤوليتهم عما دعيت (مجزرة منتصف آب) التي ذهب ضحيتها 49 مهاجراً عام 2015”.

وأكد بالاتسوتّو أنه “لا يمكننا السماح بأن يتم ابتزازنا من قبل الميليشيات الليبية المتصارعة بين بعضها البعض”. واختتم مؤكدا “سأفعل كل ما بوسعي لإعادة صيادي ماتزارا ديل فاللو الى أسرهم بسرعة، وتأكيد كرامة ومصداقية بلادنا في منطقة المتوسط أيضاً”.