برلماني أوروبي يدعو لوقف التدخل التركي في ناغورنو كارباخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا عضو البرلمان الأوروبي، ماركو دريوستو (من حزب الرابطة الإيطالي)، الى “وقف التدخل التركي في ناغورنو كارباخ”، على الخط الحدودي الفاصل بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف دريستو في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، الأربعاء: “إننا نراقب بفزع واستياء تصاعد العنف الذي تشهده ناغورنو كاراباخ هذه الأيام. نشارك كلمات الممثل السامي (للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب) بوريل ودعواته لوقف إطلاق النار وإقامة الحوار بين أرمينيا وأذربيجان”.

وتابع “ومع ذلك، فنحن قلقون للغاية من قيام تركيا بإرسال جهاديين سوريين للقتال إلى جانب أذربيجان”، مبينا انه “حسب بعض المصادر، فإن مئات أو آلاف الثوار السوريين المقرّبين من الحركات الإسلامية أرسلت للقتال من قبل تلك تركيا التي تواصل زعزعة استقرار مناطق جغرافية بأكملها، من ليبيا إلى سورية”.

وأشار دريوستو أنه “لطلب موقف حازم من الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، قمت بالمشاركة في توقيع رسالة مع 48 نائبًا آخرين من جميع التيارات السياسية، طُلب فيها من أوروبا أيضًا أن يكون لها موقفاً حازماً من التدخل التركي في هذا الصراع”.

وأردف البرلماني اليميني: “لنتذكر كيف أن أرمينيا هي أول دولة مسيحية في التاريخ، عانى سكانها من إبادة جماعية في العصر الحديث على يد الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين”. واختتم بالقول: “لذا، دعونا لا نترك إخواننا الأرمن وحدهم، مرة أخرى ضحايا الحلم العثماني الجديد للسلطان أردوغان”.