مسؤول أمني إيطالي: قمنا بحل حالة طوارئ الهجرة من تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول أمني إيطالي، إن حكومة بلاده قد قامت بحل حالة الطوارئ المرتبطة بتدفقات الهجرة القادمة من تونس.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الداخلية كارلو سيبيليا، تعليقا على انتقادات تيار يمين الوسط المعارض في البلاد لتعديل “مرسوم سالفيني” الامني، الذي أقره مجلس الوزراء.

وأضاف سيبيليا أن “المهاجرين كانوا يستمرون بالوصول الى بلادنا حتى الآن على أية حال، على الرغم من العمل بمراسيم سالفيني”، بينما “قامت حكومتنا بحل حالة طوارئ الهجرة التي ثارت أثناء الأزمة في تونس”، في إشارة الى تشكيل الحكومة الجديدة هناك.

وخلص وكيل وزارة الداخلية الى القول إنه “يجب أن نعمل مع أوروبا لإدارة تدفقات الهجرة”.