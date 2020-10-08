اتفاقية بين الاردن واسرائيل لتسيير رحلات عبر المجال الجوي للدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- وقعت الأردن وإسرائيل اليوم الخميس، اتفاقا يتيح تسيير رحلات جوية تجارية عبر المجال الجوي للدولتين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية “تم توقيع الاتفاق من قبل سلطات الطيران المدني من كلا البلدين وجاء ثمرة لمفاوضات استغرقت عدة سنوات”.

وأضافت “سيؤدي هذا الاتفاق الى تقصير ساعات الرحلات الجوية بين إسرائيل ودول الخليج والشرق الأقصى من جهة، ومن الأردن ودول الخليج الى أوروبا والقارتين الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، من جهة أخرى”.

وتابعت “تم تسريع وتيرة هذه المفاوضات بعد التوصل الى معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة الأمارات وموافقة المملكة العربية السعودية بمرور الرحلات الجوية المنطلقة من إسرائيل في مجالها الجوي”.

وأشارت إلى انه “يتوقع أن يفضي الاتفاق الى تخفيض أسعار الرحلات والى التوفير في الوقود”.

وكانت الأردن وإسرائيل وقعتا معاهدة سلام عام 1994.