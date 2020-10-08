تقرير إيطالي عن الهجرة: 2.5 مليون عامل أجنبي بالبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر تقرير إيطالي عن الهجرة أنه يوجد في البلاد 2.505 مليون عامل أجنبي يمثلون 10.7٪ من إجمالي العاملين.

وذكر تقرير الهجرة الذي أعدته منظمة (كاريتاس) ومؤسسة (ميغرانتس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، بعنوان “أعرف لتدرك”، أن “معدل العمالة الأجنبية يبلغ حوالي 60.1٪”، وهو أعلى من نسبة المواطنيني الأصليين العاملين التي تصل الى 58.8٪”.

واشار التقرير الذي تم تقديمه في روما الخميس، أنه “مقابل ما سلف ذكره، يبقى معدل البطالة لدى الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 30.2٪”، وأنه “على الرغم من ارتفاعها، فهي أقل من المعدل الإيطالي المتوقف حاليا عند 34.9٪”.

وكشفت المعطيات الواردة في التقرير، أن “87% من العمال الأجانب في إيطاليا هم موظفون، ويتركزون بشكل أساسي في بعض القطاعات: الخدمات الجماعية والشخصية (642 ألف موظف)، الصناعة (466 ألفاً)، الفنادق والمطاعم (263 ألفاً)، التجارة (260 ألفاً) وقطاع البناء والإعمار (235 ألفاً).

أما بالنسبة للتخصصات الأكثر انتشاراً، “فقد شهد عام 2019 تسجيل عدد كبير من عقود العمل لكل من الأجراء في المزارع (584253 عقداً)، مرافقي كبار السن (179502)، خدمة المطاعم (158.645) والخدمة المنزلية (111.562).

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن “حضور الطلاب الأجانب غدا عنصراً أساسياً ومتسقاً بشكل متزايد”، فـ”في العام الدراسي 2018-2019، عوضت خسارة مائة ألف طالب إيطالي (-1.3٪) بسبب انخفاض معدل المواليد، زيادة في عدد الطلاب الأجانب، ومعظمهم من الجيل الثاني، بحوالي 16 ألف طالب”.

وخلص التقرير الى القول إن الزيادة المذكورة، “تصل الى نسبة 1.9٪ مقارنة بالعام السابق 2018″، عندما “بلغ إجمالي عدد الطلاب الأجانب حوالي 860 ألفاً”، أي “10٪ من إجمالي عدد طلاب المدارس”، في البلاد.