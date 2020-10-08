مطالبة برلمانية أوروبية لتدخل بوريل بقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- طالب عضوان في البرلمان الأوروبي، ينتميان لحزب (فورتسا إيتاليا) الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والامنية جوزيب بوريل، بالتدخل بشأن احتجاز السلطات في بنغازي (شرق ليبيا) لـ 18 صيادا صقليا.

البرلمانيان هما، الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي، نائب رئيس حزب (فورتسا ايتاليا)، أنطونيو تاياني وزميله جوزيبي ميلاتسو.

وجاء في الرسالة الموجهة الى بوريل، “في 1 أيلول/سبتمبر، أوقفت زوارق دورية ليبية تابعة لقيادة الجنرال خليفة حفتر زورقي صيد إيطاليين. تم اختطاف 18 صيادا صقليا في هجوم جديد على البحارة الإيطاليين”.

وأشارت الرسالة، التي طالبت بإجابة مكتوبة من بوريل: “حتى الآن، لم تتمكن الحكومة الإيطالية من حل هذه الأزمة. هناك حاجة إلى حلول عاجلة ، مع الأخذ في الاعتبار أنه في الأسابيع المقبلة، سيتعرض 18 مواطنًا أوروبيًا لعملية محاكمة تعسفية”، وتساءل البرلمانيان الاوروبيان فيما إذا كان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد “على علم بهذه الحقائق”، وما هي “الإجراءات التي ينوي اتخاذها لحماية هؤلاء المواطنين الأوروبيين المعتقلين ظلماً في ليبيا”.

كما طلب البرلمانيان، من بوريل، توضيح “الإجراءات الدبلوماسية التي ينوي اتخاذها ضد السلطات الليبية لتجنب تكرار مثل هذه الهجمات”.