عريقات: طبعوا مع إسرائيل دون التشهير بشعبنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات إن على من يريد من العرب التطبيع مع إسرائيل أن يفعل ذلك “دون التشهير بالشعب الفلسطيني”.

وقال عريقات في سلسلة تغريدات على (تويتر) “من يريد من العرب تقديم اوراق اعتماد لواشنطن او غيرها، او يريد ان يمهد للتطبيع مع اسرائيل، يمكنه فعل ذلك دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله الاسطوري”.

واضاف “باستطاعة اي دولة ان تقول مصالحي تتطلب التطبيع مع إسرائيل”.

وجاء تغريدات عريقات بعد سلسلة حادة من الهجمات من قبل الأمير السعودي بندر من سلطان على الفلسطينيين خلال الأيام الثلاث الماضية عبر إحدى القنوات السعودية.

وفي رد مباشر على بن سلطان الذي اتهم القيادة الفلسطينية بأنها فاشلة ودعا إلى تغييرها، قال عريقات “القيادة الفلسطينية فاشلة ويجب تغييرها، والشعب الفلسطيني جاحد وناكر للجميل وحاقد. لماذا : لانه رفض ان يكون المسجد الاقصى والقدس تحت السيادة الاسرائيلية، لانه رفض الاستيطان والضم، ولانه يدافع عن عروبة ارضه ومقدساته شعب قدم مئات الاف من الشهداء والجرحى ومليون اسير، ثم يتهم بالخيانة”.

وأضاف في إشارة إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي هاجمه الأمير السعودي “نفس الاسطوانة المشروخة التى استخدموها مع الخالد فينا ياسر عرفات، حوصر وقتل مظلوما. شيطن واتهم بالفساد والكذب، لا لشيء إلا انه اصر على ان تكون القدس بالمسجد الاقصى وكنيسة القيامة عاصمة لدولة فلسطين ودولة مستقلة على حدود 67 ، وحق العودة للاجئين ورفض الاستيطان والضم”.

وأشار عريقات إلى أن ” لدي من وثائق اللقاءات التى حصلت مع الادارات الامريكية المتعاقبة ما يكشف الحقيقة كاملة، ليس انصاف الحقائق او اقتباس من انتقلوا الى الرفيق الاعلى ولا يستطيعوا الرد. ستكون وثائق امريكية رسمية، ولا اعتقد ان احدا من هؤلاء الذين يتحدثون فى الغرف المغلقة، عكس ما يقولونه لشعوبهم، يستطيع الرد”.

وأضاف موجها كلامه إلى بن سلطان “اما على صعيد، من يتهموننا بشرفنا وعرضنا و فسادنا، لدي اقتراح ، هناك هيئة دولية لمكافحة الفساد، واقترح ان يوافق كل مسؤول فلسطيني وعربي، على يقبل ان يمثل امام هذه الهيئة. وصائب عريقات يوافق على ان يكون اول من يمثل. نعم للمساءلة والمكاشفة والمحاسبة”.

وتابع عريقات “( وجادلهم بالتى هي احسن)،فمن يملك الحقيقة كاملة غير منقوصة لا يشتم، ما عليه الا ان يقدم الوثائق،وخاصة ما نشره رؤوساء امريكا فى كتبهم وما وضع فى مكتباتهم.كلها موجودة. كقيادة فلسطينية نحن نتعرض للنقد وما هو اكثر من النقد من ابناء شعبنا وهذا حقهم، وليس منة، هذه حياتنا السياسية”.