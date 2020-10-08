ايطاليا: 22 وفاة جديدة بـ كوفيد-19 وتواصل وتيرة ارتفاع الاصابات اليومية بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الخميس استمرار وتيرة الارتفاع في الاصابات اليومية بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، حيث تم الاعلان عن 4458 حالة ايجابية خلال الـ24 ساعة الماضية (مقابل 3678 مساء أمس)، بعد اجراء أكثر من 128 ألف اختبار للكشف عن الفيروس، بينما تم تسجيل 22 وفاة (31 أمس).

وعلى الرغم من أن عدد الاصابات اليومية بالجائحة عاد الى المستويات المسجلة في شهر نيسان/أبريل الماضي خلال فترة الاغلاق، الا أن المرافق الصحية كانت حينها تحت ضغط شديد بوجود أكثر من 27 ألف مريضا في المستشفيات، من بينهم أكثر من ثلاثة آلاف بغرف العناية المركزة. أما العدد الكلي للمرضى بالمستشفيات اليوم فيبلغ ثلاثة آلاف و925، بينهم 358 بغرف العناية المركزة.

ووفق بيانات وزارة الصحة مساء اليوم، يبلغ العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، 36 ألفا و83 حالة وفاة.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 65 ألفا و952.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 236 ألفا و363، بعد أن تماثل 1060 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 338 ألف و398.