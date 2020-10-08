دي مايو: من المهم ابقاء كل قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أنه، فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا ، فـ”من المهم بالنسبة لنا أن نبقي جميع قنوات الحوار مفتوحة”، مع “لاعب مركزي في الهيكل الإقليمي” بمنطقة البحر الابيض المتوسط.

وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية الايطالية اليوم الخميس على هامش ندوة عن الاقتصاد الرقمي بجزيرة كابري قبالة مدينة نابولي.

وكان رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي قد أشار الى أن بلاده تتبنى نهج “الحوار البناء” بشأن التوترات في شرق البحر الابيض المتوسط بين تركيا ودولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، اليونان وقبرص.

وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة (لوموند) الفرنسية الخميس، أن هذه المقاربة تكمن في وقف “المبادرات أحادية الجانب” من طرف تركيا، مع الاعتراف بـ “دورها الاستراتيجي المهم في شرق المتوسط ​​وفي الشرق الأوسط وفي منطقة البلقان، وكذلك في ليبيا، التي تمثل نقطة انطلاقنا”.