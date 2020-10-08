فاوتشي: حالة ترامب في تحسن ولكن ينبغي الحذر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي أصيب بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) “يتجاوب بشكل جيد للغاية”مع العلاج بعد خروجه من المستشفى.

ولكنه أضاف، في مقابلة أجرتها معه محطة (سكاي نيوز24) الاخبارية الايطالية “نأمل بالتأكيد في الشفاء التام للرئيس ترامب، الا أنه يجب التذكر عند النظر في حالات كوفيد-19 أن الأشخاص، حتى بعد أيام عديدة من شعورهم بالتحسن، لا يزال ممكنا حدوث تدهور لحالاتهم ويدخلون في مشاكل”.

وقال فاوتشي “لا أعتقد أن هذا سيحدث” للرئيس ترامب “لكن أعتقد أنه يجب توخي الحذر ومتابعته عن كثب. بالنظر إلى حالته الآن يبدو أنه يتجاوب بشكل جيد ونأمل جميعًا أن يستمر في التحسن بثبات ويتعافى تمامًا”.