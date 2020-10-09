وزير الدفاع الايطالي يزور قبرص عشية لقاء مع نظيره التركي بروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت ايطاليا أن وزير الدفاع لورينزو غويريني زار قبرص أمس الخميس للقاء نظيره شارالامبوس بيتريدس، عشية اجتماعه اليوم في روما مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

ونقلت وزارة الدفاع الايطالية تأكيد غويريني على أنه “فقط من خلال التوفيق بين الحوار والحزم بشأن المبادئ” يمكن الوصول إلى حل فيما يتعلق بالتوتر في شرق المتوسط

واشارت الوزارة الى “حوار مطول وودي” جرى أمس في قبرص بين غويريني وبيتريدس، والدي جاء بعد المباحثات الثنائية التي جرت في 26 آب/أغسطس الماضي على هامش اجتماع وزراء الدفاع الاوروبيين غير الرسمي في برلين. ونوه غويريني بالحوار المتواصل بين البلدين، مشددا على “القيمة الاستراتيجية لقبرص بالنسبة للاستقرار والسلام في البحر الأبيض المتوسط”.

وفيما يتعلق بشرق المتوسط ​​على وجه التحديد، أكد الوزير الايطالي على أن الهدف هو الدفع نحو “خفض التوتر في المنطقة وإعادة إطلاق حوار بناء مع أنقرة، دون المساس بالمبادئ”. وقال “لقد أعطى المجلس الأوروبي الأخير زخماً لعملية الحوار”، مشيرا الى أن “هذا النهج يتوافق مع الموقف الذي تدعمه إيطاليا بقوة: فقط من خلال التوفيق بين الحوار والحزم بشأن الالتزام بالقانون الدولي يمكن التوصل إلى حل” للازمة الحالية.