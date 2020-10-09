مسؤول ايطالي يحذر: اصابات كورونا اليومية قد ترتفع الى 16 ألفا في الشتاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر مستشار وزارة الصحة الايطالية، فالتر ريتشاردي من تسحيل حالات اصابة بوباء كوفيد-19 في فصل الشتاء قد تصل الى 16 ألف حالة يومية.

وقال أستاذ الصحة العامة والتطبيقية في كلية الطب والجراحة بالجامعة الكاثوليكية في روما، في تصريح صباح الخميس “ما حدث منذ حزيران/يونيو هو تضاعف الحالات كل شهر. لقد كانت لدينا 200 حالة، ثم 400، ثم 800، ثم 1600 والآن لدينا أكثر من 4 آلاف حالة”. وأضاف “لذلك بعد شهر واحد نخاطر بوجود أكثر من 8000 حالة في اليوم وفي غضون شهرين، عندما تصل الأنفلونزا الموسمية، سيكون لدينا 16000 اصابة يومية بالفيروس”.

وقال ريتشاردي، “انه نفس ما يحدث فرنسا وحتى في إسبانيا وبريطانيا حاليًا. لقد ارتكبتا نفس الأخطاء التي ارتكبوها، لسوء الحظ”، ألا وهي “التقليل من شأن الوباء في هذه المرحلة الثانية من انتشار العدوى. انها حقيقة يمكن تعميمها على الجميع”. وأصاف “لا يمكننا الاعتقاد أن الفيروس توقف عن الانتشار. انه فيروس ماكر للغاية يملأ المستشفيات مرة أخرى. مستشفيات كوفيد-19 في مقاطعتي كامبانيا ولاتسيو ممتلئة تقريبًا وأنا قلق، ليس كثيرًا على العناية المركزة، التي نتحدث عنها باستمرار، بل بشأن اقسام العناية شبه المركزة والتي تكتظ بمرضى معديين يجب علاجهم بطريقة معينة”.