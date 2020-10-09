خبراء أمميون: مصر تستخدم محاكمات الإرهاب لاستهداف ناشطي حقوق الإنسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نيويورك- قال خبراء بالأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان إن “مصر تستخدم الدوائر القضائية الخاصة المعنية بقضايا الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضين واحتجاز النشطاء أثناء جائحة كوفيد-19”.

ووفق المركز الاعلامي للامم المتحدة، أعرب الخبراء، في بيان مشترك، عن “القلق لاتهام مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في منظمات المجتمع المدني بالضلوع في أنشطة إرهابية واحتجازهم أثناء الجائحة كنوع من العقاب الفعلي، بما يهدد بشكل جسيم حقهم في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية”

ولفت البيان الصحفي الى أن “الدوائر الخاصة في المحاكم، التي أُنشئت أواخر عام 2013، يبدو أنها تنتهك بشكل أساسي الحقوق الفردية وتقوض الحق في المحاكمة النزيهة”، حيث اشار الخبراء الى أن “تلك المحاكم تعد جزءا من نهج أوسع يتم في إطاره استخدام الإرهاب وتشريعات وآليات الأمن الوطني كأدوات لمعاقبة وإسكات الانتقادات المشروعة والتعبير في مصر”

وذكر البيان أن “مثل هذا الاستهداف، على الرغم من الذرائع المرتبطة بالأمن القومي، تقوض ولا تعزز الأمن وحقوق الإنسان”.