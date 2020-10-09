وزير ايطالي: لدينا طموح لإحراز تقدم في مشروع الدفاع الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني، اليوم الجمعة عن الرغبة في احراز تقدم في مشروع الدفاع الاوروبي المشترك.

وقال الوزير، خلال مداخلة أمام ندوة حول التحول الرقمي بجزيرة كابري قبالة مدينة نابولي، “لدينا الطموح لإحراز تقدم في الدفاع الأوروبي. الدعامة تبقى التحالف الأطلسي والاتحاد الأوروبي”.

وأشار الى أن “الجانب الأساسي هو معرفة كيفية استخدام الموارد من خلال جدول أعمال مشترك بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي”.

وكان غويريني قد لفت في تصريحات سابقة الى أن “الطوارئ الصحية-الاقتصادية الحالية والتطورات الجيوسياسية تأتي بمثابة تأكيد على أن الإدراك المشترك لنظام طموح للإدارة على المستوى الاوروبي أمرا ملحا للغاية”، والذي “يمكن تطويره أيضًا باستخدام جميع الإمكانيات التي توفرها المبادرات الموجودة بالفعل، بدءا من مبادرة التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)”، في مجالي الامن والدفاع الموقعة في عام 2017 بين 23 دولة أوروبية.